Après les Etats Unis d’Amérique, c’est au tour de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN) d’adopter une carte géographique officielle du Maroc incluant son Sahara Occidental, infligeant ainsi un nouveau revers au Polisario et aux adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume et à leur tête l’Algérie et l’Afrique du Sud.

L’OTAN a en effet publié sur son site internet, dans la cartographie des pays partenaires du programme de renforcement de l’enseignement de la défense (DEEP), la carte complète du Maroc intégrant la totalité de ses provinces sahariennes.

Le Maroc auquel l’OTAN accorde le statut d’«Allié majeur», fait en effet partie des 16 pays partenaires du programme DEEP initié par cette alliance politico-militaire mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui compte actuellement une trentaine de pays membres.

Pour rappel, le DEEP est un instrument de réforme, à travers lequel l’OTAN apporte un soutien spécifique aux pays membres pour le développement de leurs établissements d’enseignement militaire professionnel.

A rappeler aussi que le président américain, Donald Trump avait proclamé le 10 décembre dernier la reconnaissance officielle par les Etats-Unis, de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara Occidental ce qui a enragé particulièrement le régime algérien, principal soutient du mouvement séparatiste sahraoui le «Polisario» ainsi que leur grand allié sud-africain.