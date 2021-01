Les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont tenu mardi leur 41ème Sommet à Al-Ula, une ville saoudienne, qui a réservé une place au partenariat stratégique conclu entre le CCG et le Royaume du Maroc.

Il est en effet noté dans la déclaration finale publiée à l’issue du Sommet que « le Conseil a souligné l’importance du partenariat stratégique entre le CCG et le Royaume du Maroc, et a recommandé d’intensifier les efforts pour concrétiser le plan d’action commun conclu dans le cadre de ce partenariat stratégique ».

D’autre part, les pays du Golfe ont réaffirmé leurs positions en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc. « Le conseil a réaffirmé ses positions et décisions inamovibles de soutien à la souveraineté du Maroc et l’unité de son territoire », poursuit le communiqué.

Et de conclure, « le conseil approuve les mesures prises par le Royaume du Maroc frère en vue d’instaurer la libre circulation civile et commerciale dans la zone de Guergarate au Sahara marocain », et « rejette tous actes susceptibles de perturber la circulation dans cette zone ».

Au sein du CCG, la rencontre du mardi a été marquée, entre autres, par la réconciliation entre l’Arabie saoudite et le Qatar, saluée par la diplomatie marocaine.

Dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a indiqué que, partant des liens forts et de l’affection sincère unissant le Roi Mohammed VI et ses frères, les dirigeants des pays du golfe arabe, le Maroc forme l’espoir que ces développements constituent le début pour la réunification et l’instauration de la confiance mutuelle, ainsi que pour dépasser cette crise afin de consolider l’unité au sein de la famille du Golfe.

Le Maroc qui suit de près ce dossier, avait noté avec optimisme, début décembre, les développements positifs dans la réconciliation des membres du CCG, et exprimé son espoir de voir le rétablissement de la paix, nécessaire pour la stabilité dans la région et l’unité au rang arabe.

Le pays de Mohammed VI apprécie énormément les efforts de l’état du Koweït pour réconcilier les parties en conflit, ainsi que le rôle positif des Etats Unis à ce sujet.