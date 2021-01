Le ministère marocain de la Santé a donné son autorisation pour l’utilisation temporaire d’urgence du vaccin suédo-britannique d’AstraZeneca, selon son communiqué signé et rendu public mercredi 6 janvier.

Le vaccin nommé ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), commercialisé sous le nom de Covidshield, est indiqué pour l’immunisation active des personnes âgées de plus de 18 ans pour la prévention de la maladie à Coronavirus 2019, et est autorisé pour une durée de 12 mois.

Le Maroc a commandé 25 millions de doses du vaccin suédo-britannique, ainsi que 40 millions de doses du vaccin de Sinopharm, soit un total de 65 millions de doses qui serviront à couvrir les besoins du pays.

Selon le ministère, les préparatifs pour la vaccination sont «très avancés». Les vaccins qui seront gratuits et facultatifs seront utilisés en priorité pour les personnes exerçant dans les secteurs de la santé, de la sécurité et de l’éducation, avant de s’étendre aux personnes vulnérables et âgées, ainsi qu’au reste de la population. Au total quelques 25 millions d’adultes (plus de 18 ans) devraient être immunisés.

Le vaccin Oxford/Astrazeneca est facile à conserver dans la mesure où il nécessite des conditions de réfrigération normales situées entre 2°C et 8°C. Il serait capable de combattre le nouveau variant du coronavirus détecté dans certains pays comme le Royaume-Uni.

« Nous pensons pour l’instant que le vaccin devrait rester efficace » contre cette nouvelle souche, selon les propos de Pascal Soriot, PDG du groupe d’AstraZeneca, précisant que de nouvelles versions étaient préparées en cas de besoin.

Ce vaccin est utilisé à large échelle au Royaume-Uni depuis le 4 janvier, et a été autorisé la semaine passée en Argentine et en Inde.