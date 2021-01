Le secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient qui effectuait depuis mercredi 6 janvier, une visite de 48 heures en Algérie à la tête d’une importante délégation militaire, a ouvertement fait signifier ce jeudi, aux dirigeants d’Alger que l’autonomie proposée par le Maroc est la seule solution pour un règlement politique du conflit autour du Sahara marocain.

Lors d’un point de presse tenu suite à son entretien à Alger, avec le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, David Schenker a déclaré en réponse à une question des journalistes sur la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, que «les Etats-Unis sont toujours convaincus que les négociations politiques sont la seule voie à même de régler la crise entre le Maroc et le Polisario». Schenker a néanmoins insisté sur le fait que «ces négociations doivent se faire dans le cadre du plan d’autonomie proposé par le Maroc».

Le diplomate américain est d’autre part, revenu sur le décret présidentiel, du 10 décembre, portant sur la marocanité du Sahara, affirmant que «la solution de la question du Sahara occidental n’a pas réussi. La reconnaissance des Etats-Unis est une action audacieuse et sérieuse en vue d’un règlement au conflit» du Sahara.

Le secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient a ainsi mis une fois pour toute, un terme aux gesticulations des dirigeants de l’Algérie et du Polisario ainsi qu’à leurs revendications chimériques d’une partition du Sahara marocain, en réaffirmant la reconnaissance officielle par les Etats-Unis, de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara Occidental et le rejet de toute autre solution en dehors de la proposition d’autonomie marocaine.

Arrivé mercredi soir à Alger au terme d’une visite en Jordanie, David Schenker qui est accompagné du secrétaire à l’US Air Force (USAF), Barbara Barrett et du chef de l’USAF en Europe et Afrique, le général Jeffrey Harrigian, est attendu ce vendredi à Rabat, dernière étape de sa tournée au Moyen Orient et en Afrique du Nord.