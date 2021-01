L’officier supérieur de l’armée camerounaise, Jean-Christophe Ela Nguema, a été nommé au poste de Directeur général de la compagnie aérienne publique du Cameroun, Camair Co, à l’issue d’un conseil d’administration extraordinaire.

Ce colonel de l’armée de l’air, diplômé de l’école royale de l’air de Marrakech (Maroc), exerçait jusqu’à sa nomination dans le service des déplacements présidentiels de l’Etat-Major particulier de la présidence de la République.

Il remplace Louis Georges Njipendi Kouotou qui occupait le poste de DG de Camair Co depuis mai 2019. Ela Nguema est le 7e DG nommé à la tête de cette entreprise créée il y a neuf ans.

Par ailleurs, il a été nommé Fochivé Alexandre, au poste de Directeur général adjoint en remplacement de Max Constant Mve. Pour sa part, Jean-Claude Ayem Moger, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République, remplace le ministre des Transports au poste de Président du Conseil d’administration de Camair Co.

La nouvelle équipe dirigeante devrait restructurer et rentabiliser la compagnie aérienne qui traverse depuis des années des difficultés financières importantes, aggravée par la pandémie de Covid-19 qui a provoqué un arrêt d’activité pendant plusieurs mois.

L’ancien DG avait d’ailleurs licencié, il y a deux semaines environ, 130 employés de la compagnie qui étaient en chômage technique. Les aptitudes professionnelles, l’ancienneté dans l’entreprise et les charges familiales des travailleurs, étaient là les critères ayant guidé le limogeage, selon Louis Georges Njipendi.

Camair Co survit grâce aux aides de l’Etat, son unique actionnaire. La compagnie accumule, année après année, des pertes importantes et croule sous le poids d’une dette estimée à plus de 110 milliards de FCFA. Sa privatisation est déjà au menu du programme de l’Etat.