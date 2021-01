Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum qui recevait ce jeudi à Alger, une délégation américaine conduite par le Secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, a indiqué que l’Algérie attendait des Etats-Unis, « l’impartialité » sur la scène régionale et internationale, allusion faite à la récente reconnaissance de la marocanité du Sahara Occidental par Washington.

Boukadoum, précise un communiqué de son département, « a souligné la nature du rôle attendu des Etats-Unis pour faire avancer les causes de la paix sur les plans régional et international, dans l’impartialité qu’exigent les défis actuels ».

Le Chef de la diplomatie algérienne qui semble être bel et bien, sur un siège éjectable et se prépare à rendre le tablier, a failli, une fois n’est pas coutume, à plaider la cause perdue du Front Polisario qui a pourtant englouti en vain, des dizaines de milliards de pétrodollars algériens ces quatre dernières décennies.

Compte tenu des cuisants revers essuyés par la diplomatie algérienne dans les dossiers de la Libye, du Sahel et du Sahara, Boukadoum serait d’après des sources diplomatiques biens informées, dans le viseur du chef d’état major de l’armée, Saïd Chengriha en connivence avec le président, Abdelmadjid Tebboune.

Lors d’un point de presse tenu ce jeudi à Alger, David Schenker a d’ailleurs, clairement affirmé que les Etats-Unis sont en faveur de « négociations politiques » sur la question du Sahara «dans le cadre du plan marocain d’autonomie», coupant court aux gesticulations des dirigeants d’Alger dans le contexte de ce vieux litige territorial qui les oppose au Maroc.

Par ailleurs les Etats-Unis s’apprêtent à inaugurer ce dimanche 10 janvier, un consulat à Dakhla, un mois après avoir reconnu officiellement la marocanité du Sahara Occidental, ainsi qu’un Bureau ayant pour mission de booster les investissements américains dans les projets de développement économique et social au profit des habitants de cette région.

Accompagné du secrétaire à l’US Air Force (USAF), Barbara Barrett et du chef de l’USAF en Europe et Afrique, le général Jeffrey Harrigian, David Schenker est arrivé mercredi à Alger pour une visite de 48 heures en Algérie, dans le cadre d’une tournée régionale qui l’a conduit en Jordanie et devrait se terminer à Rabat, la capitale du Maroc.