Conséquence de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, le secrétaire d’Etat adjoint américain chargé des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, a visité dimanche le futur Consulat général des États-Unis dans la ville du Sahara, Dakhla.

Le responsable américain a salué, à cette occasion, le leadership du Roi Mohammed VI dans la promotion d’un « agenda de réforme audacieux et de grande envergure ».

Au cours d’un point de presse, à l’issue d’entretiens avec Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, David Schenker a insisté sur le « soutien continu et précieux » du Souverain sur les questions de la paix au Moyen-Orient, la stabilité et le développement en Afrique, ainsi que la sécurité régionale.

Le Maroc demeure « un partenaire clé pour la stabilité régionale », a souligné le Secrétaire d’État adjoint américain, rappelant le « large partenariat militaire » existant entre les deux pays.

Côté économie, David Schenker a mis en avant l’importance de l’accord de libre-échange maroco-américain, rappelant que le Royaume est le seul pays en Afrique avec lequel les États-Unis ont signé un tel accord, qui a permis au Maroc de plus que doubler ses exportations vers les États-Unis depuis 2006.

David Schenker a enfin rappelé que l’année 2021 marque le 200e anniversaire de l’ouverture de la première mission diplomatique des États-Unis au Maroc, dans la ville de Tanger où se trouve « la plus ancienne installation diplomatique US au monde ».