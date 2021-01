La 11è session du Comité consultatif de défense (DCC) maroco-américain s’est tenue mardi à Rabat, l’occasion pour le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, de recevoir, en exécution des Hautes Instructions Royales, le Sous-Secrétaire à la Défense US, chargé des Affaires politiques, Anthony Tata, en visite de travail de trois jours dans le Royaume à la tête d’une importante délégation militaire.

Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité, l’excellence et la durabilité des liens privilégiés et du partenariat stratégique d’exception qui unissent les États-Unis et le Royaume du Maroc.

Ils ont également souligné l’importance de la décision de l’Administration américaine de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain. Cette reconnaissance rend l’initiative marocaine d’autonomie la seule solution réaliste, sérieuse et pragmatique du conflit régional concernant nos provinces du Sud, indique un un communiqué de l’État Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Dans la même journée et en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu au niveau de l’Etat-Major Général des FAR, le Sous-Secrétaire à la Défense américaine, en présence du Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale.

Une séance de travail restreinte a été co-présidée par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et le Sous-Secrétaire à la Défense américaine, chargé des Affaires politiques.