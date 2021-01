La directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, s’est dite « préoccupée » par la découverte de plusieurs variantes de la Covid-19 sur le continent, ce jeudi 14 janvier lors d’un point presse virtuel.

« Découvrir de nouvelles variantes n’est pas surprenant, mais certains de ces changements peuvent être préoccupants » dans la mesure où ils peuvent nuire gravement aux efforts visant à contenir la pandémie, a-t-elle souligné.

L’Afrique du Sud, le Nigeria, le Botswana, la Gambie et la Zambie figurent parmi les pays où de nouvelles souches de virus ont été détectées.

« Même si la nouvelle variante ne s’avère pas plus virulente, un virus qui se propage plus facilement exercera une pression supplémentaire sur les hôpitaux et les agents de santé, qui sont déjà souvent surchargés », a ajouté la patronne de l’OMS Afrique, plaidant pour une vigilance accrue des autorités.

Elle a lancé un appel à tous les pays consistant « à multiplier les tests de dépistage et le séquençage du virus dans le but de repérer, de suivre et de traiter rapidement les nouvelles variantes de Covid-19 dès leur apparition ».

Un réseau de douze laboratoires africains aurait déjà séquencé 5.000 échantillons du virus. Pour les spécialistes, cette opération est essentielle pour détecter de potentielles nouvelles souches, leur dangerosité, leur niveau de propagation et de pénétration.

Moeti a par ailleurs souligné la nécessité de continuer à respecter les mesures de santé publique qui ont fait leurs preuves et qui ont permis d’arrêter la propagation du virus lors de la première vague, notamment la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et le port de masques dans les lieux publics.

Le contient africain a déjà enregistré 3,1 millions de cas de Covid-19 (3,5% du total mondial) et environ 75.000 morts (2,4% du total).