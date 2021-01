Plus d’une année après la fermeture unilatérale des frontières par le Nigeria et leur récente réouverture, le chef d’Etat nigérian, Muhammad Buhari, et son homologue béninois, Patrice Talon, ont eu mardi à la State House à Abuja, des entretiens à huis-clos, sur plusieurs sujets, dont la coopération transfrontalière entre les deux pays.

Dans une déclaration de Buhari, rapportée par son conseiller spécial pour les médias et la publicité, Femi Adesina, il est souligné que « le bon voisinage est très important dans nos vies. La survie de votre voisin est aussi la vôtre, et nous continuerons à travailler avec nos voisins à la lumière de cette compréhension».

Partageant le même point de vue, le dirigeant béninois a affirmé que « nos relations en tant que voisins doivent donc rester cordiales ».

Le chef d’Etat nigérian a profité de l’occasion pour rappeler ses initiatives menées à l’attention des pays voisins en vue d’établir une compréhension mutuelle sur certaines questions importantes comme la sécurité, le commerce et le développement. Selon lui, il est indispensable de poursuivre les discussions sur ces thématiques pour le bien des populations.

La mesure de la fermeture unilatérale des frontières nigérianes, en août 2019, justifiée par la lutte contre la contrebande, avait fini par asphyxier le commerce transfrontalier.

En dépit des interpellations des autorités des pays voisins, voire de la CEDEAO qui avait brandi le principe de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace communautaire, les autorités nigérianes étaient restées fermes sur leur décision, jusqu’en décembre dernier où certains postes frontaliers ont été rouverts. Il s’agit des postes de Sèmè-Kraké (avec le Bénin), d’Ilela (avec le Niger), de Maitagari (avec le Tchad) et de Mfun (avec le Cameroun).

Buhari et Talon ont discuté des mesures appropriées à prendre pour la sécurisation de façon durable de leurs frontières terrestres. Cette question sera également à l’ordre du jour lors de la sixième session de la Grande commission mixte de Coopération bénino-nigériane qui se tiendra prochainement à Abuja.