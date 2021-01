Le laboratoire Moderna a annoncé, lundi, que son vaccin anti Covid-19 était efficace contre les nouvelles variantes détectées en Grande Bretagne et en Afrique du Sud.

« Nous venons d’annoncer que le vaccin Moderna Covid-19 conserve une activité neutralisante contre les variantes émergentes identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en République d’Afrique du Sud », a fait savoir le laboratoire américain sur Twitter.

Après des tests de laboratoires, la société a assuré qu’une injection de deux doses du vaccin devrait protéger contre les nouvelles souches découvertes jusqu’à présent, précisant toutefois informé qu’elle procédera au test du vaccin dans des essais précliniques, pour mesurer son efficacité quant à la production des anticorps contre les variantes actuelles et futures.

Pour le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, son entreprise se prépare au « pire des cas », excluant toute inquiétude au sujet de l’efficacité de son vaccin.

Les nouvelles variantes de la Covid créent la panique en ce sens qu’elles sont estimées plus dangereuses et plus contagieuses par les scientifiques, particulièrement la variante sud-africaine qui est déjà détectée dans d’autres pays en Afrique et en Europe.

Une autre souche a été découverte au Japon sur des personnes provenant du Brésil.