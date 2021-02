Amnesty International a demandé aux autorités algériennes la « libération immédiate de sept demandeurs d’asile yéménites, enregistrés auprès de l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés », et qui sont détenus dans des « conditions dures et dangereuses à Alger » et « menacés d’expulsion ».

Une « telle expulsion, avant une évaluation complète et équitable de leur demande d’asile, pourrait constituer de graves violations des droits de l’homme », affirme Amnesty international.

L’ONG internationale a appelé Alger « à empêcher les retours forcés» et « à donner accès aux procédures d’asile aux jeunes Yéménites ».

« L’Algérie pratique, depuis longtemps, l’expulsion massive de migrants et de demandeurs d’asile, sans qu’un processus d’évaluation des demandes individuelles de protection soit mis en place », souligne Amnesty International.