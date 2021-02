L’Algérie classée officiellement dans la catégorie des « pouvoirs les plus occultes et autoritaires » dans le monde, révèle l’Economist Intelligence Unit (EIU), dans son récent rapport sur la démocratie dans le monde, en attribuant la médiocre note de 2,5 points sur 10 à ce pays maghrébin qui se retrouve dans la catégorie des Etats « les plus autoritaires du monde ».

L’EIU met en avant «l’inefficacité du système gouvernemental algérien et les abus de pouvoir» qui expliquent «la révolte des citoyens algériens» dans le cadre du Hirak, un mouvement contestataire spontané qui a vu le jour en février 2019 et revendique toujours un changement radical du régime kaki-vert qui dirige d’une main de fer l’Algérie depuis son indépendance.

D’après la même source le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, le Qatar, Oman, ou encore les Emirats Arabes-Unis, font beaucoup mieux que l’Algérie dont l’intriguant fonctionnement de son gouvernement qui se meut sous les ordres des vieux généraux de l’armée et des officiers supérieurs des services de renseignement. Seuls le Soudan, le Liban, L’Irak et les pays ravagés par la guerre comme la Syrie ou la Libye font pire que l’Algérie dans cette catégorie.

Les experts de l’Indice Mondial de la Démocratie estiment en effet que le gouvernement algérien n’est pas libre de toute influence indue de l’armée ou des services de sécurité.

L’EIU relève également l’absence en Algérie de système efficace de poids et contrepoids dans les rapports entre les trois pouvoirs dominants l’exécutif, le législatif et le judiciaire, c’est ce qui explique les abus de pouvoir qui révolte les citoyens algériens.

Tous ces paramètres créent, d’après les experts de l’Indice Mondial de la Démocratie, une défaillance démocratique et renforcent ainsi l’autoritarisme du pouvoir algérien et son opacité.

L’indice de l’Economist Intelligence Unit évalue chaque année le niveau de démocratie de 167 pays grâce à l’indice mondial de la Démocratie en s’appuyant sur un outil statistique qui permet de classer le système politique des pays des plus autoritaires aux plus démocratiques grâce à une note sur 10.

Pour ce faire, l’EIU a défini quatre types de régimes politiques : démocratie entière, démocratie incomplète, régime hybride (un mélange de démocratie et de pouvoir autocratique), et le régime autoritaire.