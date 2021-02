Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a nommé lundi, Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre, , a déclaré à la télévision nationale, le porte-parole de la présidence, Kasongo Mwema Yamba Yamba.

Agé de 43 ans, Sam Lukonde était depuis juin 2019 à la tête de la société minière Gécamines, fleuron industriel du pays. Il a été ministre des Sports sous l’ex-président Joseph Kabila, avant de démissionner en 2015. Il a désormais la lourde tâche de former un gouvernement dit «d’Union sacrée».

Lukonde, membre d’un parti politique, Avenir du Congo (Aco), qui a peu de députés, remplace Sylvestre Ilunga, un allié de Kabila qui a été poussé à la démission en janvier dernier, après une motion de censure de l’Assemblée nationale. Ce proche de Tshisekedi sera investi au Parlement lors de la prochaine session ordinaire, au mois de mars.

Ilunga et Lukonde sont de la même région minière du Katanga, dont est également originaire l’ancien président Kabila. Certaines sources estiment que la nomination de Lukonde devrait permettre d’avoir le contrôle de la région qui fait face à une insécurité grandissante, en raison des violences perpétrées par les miliciens indépendantistes «Bakata-Katanga». Dimanche dernier, ces rebelles ont attaqué deux camps militaires à Lubumbashi, chef-lieu du haut Katanga.

Tshisekedi qui avait mis fin à la coalition qu’il formait au sommet de l’Etat avec son prédécesseur Kabila, a de plus en plus les mains libres pour mettre en œuvre sa politique de réformes soutenue par les Etats-Unis et l’Union européenne, et basée sur la «lutte contre la corruption».

Outre Ilunga, deux autres proches de Kabila qui étaient à la tête de l’Assemblée nationale et du Senat ont été écartés.