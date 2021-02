La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été, sans surprise, nommée ce lundi 15 février à la direction de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

« Les membres de l’OMC viennent d’accepter de nommer la Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directrice générale de l’OMC. La décision a été prise par consensus lors d’une réunion spéciale du Conseil général de l’organisation aujourd’hui» lundi, a annoncé l’organisation.

L’économiste chevronnée Okonjo-Iweala, 66 ans, est la première femme et la première personnalité africaine à prendre les rênes de l’OMC pour un mandat de quatre ans. Elle prendra ses fonctions le 1er mars et son mandat, renouvelable, expirera le 31 août 2025.

« C’est à la fois excitant et intimidant parce que je prends les rênes de l’OMC à un moment de grandes incertitudes et de défis. A l’heure actuelle, l’OMC est confrontée à de nombreux défis et il est clair pour moi que des réformes profondes et de grande envergure sont nécessaires. On ne peut pas continuer comme avant », a déclaré la nouvelle cheffe, après sa nomination.

Okonjo-Iweala a été propulsée au sommet de l’OMC dans un contexte où l’économie mondiale a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19. « Notre organisation est confrontée à de nombreux défis mais en travaillant ensemble, nous pouvons collectivement rendre l’OMC plus forte, plus agile et mieux adaptée aux réalités d’aujourd’hui », a-t-elle assuré.

La réponse à la pandémie de Covid-19 et à celles à venir, les subventions à la pêche et les solutions aux défaillances du bras juridique de l’OMC, seront ses trois principales priorités, au cours des prochains 100 jours, a-t-elle précisé.

Okonjo-Iweala est diplômée de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Elle a été numéro deux de la Banque mondiale et deux fois ministre des Finances du Nigeria.