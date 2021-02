L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé son homologation d’urgence des deux versions du vaccin d’AstraZeneca, l’une fabriquée par le Serum Institute of India, l’autre par l’entreprise pharmaceutique sud-coréenne SKBio, indique lundi l’OMS dans un communiqué.

Ces deux versions viennent s’ajouter aux vaccins développés par Pfizer et BioNTech, qui ont déjà reçu une homologation d’urgence de la part de l’OMS.

L’homologation du vaccin britannique ouvre la voix à la distribution de centaines de millions de doses à des pays défavorisés privés jusque-là d’immunisation, se félicite l’organe onusien qui tient à un accès équitable au vaccin.

Le vaccin AstraZeneca représente, selon l’OMS, la plus grande part des 337,2 millions de doses qu’elle entend distribuer essentiellement à des pays pauvres, au premier semestre, via COVAX, le mécanisme qu’elle pilote avec l’Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi).

L’homologation concerne deux versions du vaccin d’AstraZeneca, l’une fabriquée par le Serum Institute of India, l’autre par l’entreprise pharmaceutique sud-coréenne SKBio. « Bien que les deux sociétés produisent le même vaccin, le fait qu’il soit fabriqué dans des usines de production différentes exige des examens et des approbations séparés », a fait part le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Nous avons maintenant toutes les pièces en place pour la distribution rapide des vaccins », s’est félicité Tedros qui a aussi lancé un appel aux développeurs de vaccins de « soumettre leurs dossiers à l’OMS pour examen en même temps qu’ils les soumettent aux régulateurs des pays à revenu élevé ».

L’OMS continue à soutenir le vaccin d’AstraZeneca dont l’efficacité a été remise en cause récemment. La semaine dernière, le comité d’experts vaccinaux de l’OMS l’a recommandé sans détour et sans restrictions.

L’organe onusien préconise ce vaccin en ce sens qu’il est non seulement moins couteux, mais aussi facile à stocker ; un argument non négligeable pour les pays à faibles revenus qui souvent ne disposent pas des capacités de chaîne ultra-froide exigées par les autres vaccins. Le produit d’AstraZeneca conviendrait ainsi pour les vaccinations de masse.