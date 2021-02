Le site officiel du gouvernement des Etats-Unis destiné aux ressortissant américains qui comptent voyager à l’étranger, a mis à jour la carte des cinq continents où le Maroc figure avec son Sahara qui s’étend jusqu’à la frontière nord de la Mauritanie.

Sur cette même carte, le Maroc est positionné à l’instar des pays de l’Europe occidentale en zone jaune présentant moins de risques de contamination au covid-19, en revanche l’Algérie figure dans la zone rouge plus exposée aux menaces de terrorisme, de kidnapping et de contamination par le coronavirus.

Pour rappel, le 12 décembre dernier, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, David Fischer avait déjà dévoilé, lors d’un point de presse au siège de sa mission à Rabat, la nouvelle carte géographique du Royaume adoptée par l’administration américaine et qui comprend son Sahara Occidental.

Cette démarche est intervenue deux jours seulement après la signature par le précédent président américain, Donald Trump, d’un décret présidentiel établissant la reconnaissance officielle par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son Sahara s’étendant jusqu’au frontières nord de la Mauritanie et sud-ouest de l’Algérie.

Après cette reconnaissance historique, l’administration américaine a aussitôt procédé au changement de la carte géographique du Maroc intégrant désormais toutes ses provinces du Sud.

Mais, contrairement à la désespérante attente d’un changement de cap à la Maison Blanche sur le dossier du Sahara, par les adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc et à leur tête le régime algérien et sa marionnette le Polisario, l’administration du nouveau président, Joe Biden semble aller en douceur vers le cautionnement de la courageuse et historique décision de son prédécesseur républicain.

Faut-il le rappeler que nonobstant l’alternance au pouvoir des Démocrates et des Républicains, les Etats-Unis considèrent le Maroc comme allié majeur des Etats-Unis en dehors des pays membres de l’OTAN et ce depuis juin 2004, sous le mandat de l’ancien président Georges Bush.

Par ailleurs, le nouveau consulat des Etats-Unis ouvert le 10 janvier dernier à Dakhla, une des provinces du Sahara marocain, est toujours opérationnel, au grand dam du Polisario, de l’Algérie et consorts.