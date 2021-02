La Zambie et le Burundi ne sont pas allés par quatre chemins pour couper court aux allégations et fake news des médias algériens et du Polisario, et réaffirmant officiellement qu’ils maintiennent leurs Consulats à Laâyoune, chef-lieu du Sahara marocain.

Réagissant aux fake news largement relayée par des médias algériens et du Polisario, sur la fermeture imminente des consulats la Zambie et le Burundi à Laâyoune, le ministère zambien des Affaires étrangères a tenu à rassurer ce vendredi dans un communiqué, que son Ambassade à Rabat et son Consulat à Laâyoune, continuent de faire partie des Missions diplomatiques de Zambie au Maroc.

« Les deux postes qui ont été inaugurés en octobre 2020 sont dirigés par une équipe de diplomates zambiens », souligne le ministère ajoutant qu’«une fois la pandémie du Covid-19 maîtrisée, les effectifs des deux missions à Rabat et à Laâyoune seront renforcés pour ouvrir leurs portes au public».

La même source ajoute que «toute information contraire à ce qui précède, au sujet du statut des deux postes diplomatiques, doit donc être considérée comme fallacieuse», conclut le ministère zambien.

Dans une réaction similaire, le Burundi par la voix de son département des affaires étrangères, a lui aussi réaffirmé la veille, le maintien de sa mission consulaire à Laâyoune, et s’est félicité de la décision du Maroc d’ouvrir une ambassade du Royaume au Burundi avec résidence à Bujumbura.

«Aussi, le gouvernement de la République du Burundi réitère le maintien de sa représentation consulaire à Laâyoune au Royaume du Maroc» et « se félicite de la décision du Royaume du Maroc d’ouvrir une Ambassade au Burundi avec résidence à Bujumbura», a réaffirmé le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération au développement du Burundi.

Pour rappel, une vingtaine de pays, dont les Etats-Unis ont établi en 2020 et début 2021, une représentation diplomatique à Laâyoune ou à Dakhla, au grand dam du Polisario et de son parrain algérien.

Le démenti de ces deux pays africains ne dissuadera pas les médias de l’Algérie et du Polisario de publier des informations mensongères sur tout ce qui concerne le Maroc, mais ça leur donne une leçon d’éthique morale et de déontologie professionnelle et surtout ça dévoile au grand jour leurs pratiques malsaines et nauséabondes.