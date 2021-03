Les évêques catholiques en République démocratique du Congo (RDC) ont interpellé lundi 1er mars, le président Félix Tshisekedi sur plusieurs dossiers d’actualité dans le pays, dans un message intitulé «Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Le Peuple attend toujours».

La correspondance qui émane du Comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), aborde, entre autres, la question de la formation d’un nouveau gouvernement d’Union sacrée, après la nomination, il y a quelques jours, d’un nouveau Premier ministre.

« Seules les hommes et les femmes qui ont fait preuve d’une éthique dans leur passé et qui ont une expérience dans le domaine requis, soucieux du bien-être de la population, méritent d’être cooptés pour gérer les institutions de l’Etat et les entreprises publiques », souligne la CENCO.

Les prélats catholiques qui se disent préoccupés par la dégradation des conditions de vie des citoyens congolais, estiment que « le peuple sera frustré de voir revenir au pouvoir ceux qui ont participé au pillage, à l’insécurité, à la vision des droits humains, et ne font aucun signe de repentance et de conversion ».

Aussi, parmi les priorités de la nouvelle équipe gouvernementale devrait figurer la consolidation de la démocratie, les reformes électorales et celles de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI en vue d’améliorer la gouvernance électorale.

La CENCO propose également, au cabinet présidentiel de mettre en place, «la rigueur dans les dépenses publiques, l’équilibre entre les dépenses relatives au fonctionnement des institutions et celles destinées aux programmes du développement du pays», compte tenu de la situation économique difficile que traverse le pays, due en partie à la crise de la Covid-19.