La Jordanie est le troisième pays arabe après les Emirats Arabes Unis et Bahreïn, a ouvrir ce jeudi un consulat général à Laâyoune qui abrite déjà 10 représentations diplomatiques inaugurées durant les treize derniers mois dans cette grande province du Sahara marocain.

La cérémonie d’ouverture du nouveau consulat a été co-présidée par le vice-Premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Al-Safadi et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

La Jordanie devient ainsi le 11ème pays à avoir inauguré un consulat à Laâyoune, après les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, la Côte d’Ivoire, les Îles Comores, le Gabon, Sao-Tomé-Et-principe, la République centrafricaine, le Burundi, Eswatini et la Zambie.

Dix autres pays, dont le dernier en date les Etats-Unis, ont également ouvert des consulats généraux dans l’autre grande ville du Sahara marocain, Dakhla.

L’ouverture du consulat américain dans cette ville, est intervenue peu après la proclamation par l’ex-président américain, Donlad Trump de la reconnaissance officielle par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire de son Sahara Occidental accentuant la rage du Front Polisario et de ses parrains algérien et sud-africain.