Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP – parti au pouvoir) en Côte d’Ivoire, a obtenu la majorité aux élections législatives du 6 mars, et conserve ainsi sa majorité à l’Assemblée nationale, d’après les résultats de la Commission électorale indépendante (CEI) publiés ce mardi.

«C’est une grande satisfaction. Nous sortons de ces élections rassurés et confortés», a déclaré Adama Bictogo, secrétaire exécutif du RHDP.

Le président Alassane Ouattara et ses alliés ont pu décrocher 137 sièges sur 254 au total, soit 54%, contre 91 sièges pour les partis de l’opposition, dont la coalition entre le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et les partisans de l’ex-président Laurent Gbagbo, a totalisé 81 sièges (32% du total), les autres formations ont obtenu dix sièges, et les indépendants 26 sièges.

Contrairement à la présidentielle d’octobre 2020 qui avait été boycottée par l’opposition, les législatives ont enregistré la participation de l’ensemble des formations politiques, y compris le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo qui a brillé par son absence aux élections pendant 10 ans. Dans l’ensemble, le nombre de députés femmes s’élève à 32, soit 12,6%.

Le taux de participation aux législatives, à un tour, s’élève à 37,88 %, selon la CEI. Pour l’ensemble des observateurs, le scrutin a eu lieu dans le calme.

Rappelons que ces derniers jours, majorité et opposition revendiquaient la victoire des législatives. Les candidats qui s’estiment lésés ont cinq jours pour faire recours. Un responsable du FPI pro-Gbagbo a insinué que la victoire clamée du RHDP reste encore à confirmer.