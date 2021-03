Le principal opposant en République du Congo, Guy-Brice Parfait Kolelas, candidat à la présidentielle qui s’est déroulée dimanche 21 mars, est décédé ce lundi matin, selon son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanda.

Atteint de Covid-19, Kolelas a été évacué dans l’après-midi de dimanche par avion médicalisé vers Paris, mais il est mort avant d’arriver à l’hôpital qui devait le prendre en charge. « Il est décédé dans l’avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazzaville (…) On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans un certain nombre de localités», a déclaré Mayanda.

Cet opposant était le principal rival du président Denis Sassou Nguesso qui brigue un nouveau mandat après avoir déjà passé 36 ans au pouvoir. A cause de la maladie, Parfait Kolelas n’a pas pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Dans une vidéo enregistré avant la tenue du scrutin, il a affirmé « se battre contre la mort » et invité ses partisans à voter massivement.

« Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien (…) Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur mon lit de mort. Vous aussi, battez-vous, pour votre changement. Il en va de l’avenir de vos enfants », a déclaré Kolelas sur son lit d’hôpital à Brazzaville.

« Pako », tel qu’il était nommé par ses proches, âgé de 60 ans, était arrivé deuxième lors de l’élection présidentielle de 2016, gagnée dès le premier tour, par le président sortant Nguesso.

Les résultats du scrutin, décrié déjà comme non transparent, ne sont pas attendus avant plusieurs jours. En tout cas, Sassou Nguesso espère encore l’emporter dès le premier tour.