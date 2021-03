Le chef de la mission diplomatique marocaine à Addis-Abeba a pris contact avec le diplomate Nigérian, Bancul Adiwe qui vient de prendre la direction de la Commission paix et sécurité (CSP) de l’Union africaine (UA) après le départ de l’Algérien Smaïl Chergui.

L’ambassadeur du royaume du Maroc auprès de l’UA, Mohammed Arrouchi et le nouveau commissaire, Bancul Adiwe ont passé en revue ce vendredi les questions continentales de la paix, de la sécurité et du développement en général.

«Nous avons tous deux réaffirmé l’impératif de défendre les valeurs fondamentales de l’unité africaine, de bon voisinage, de solidarité et de respect mutuel dans le cadre de la volonté diplomatique de consolider la paix et la sécurité sur le continent», a déclaré l’ambassadeur marocain.

Les deux personnalités ont aussi discuté de l’implication «forte et efficace» du Maroc dans tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité dans le continent africain, insistant sur l’importance d’éviter tout ce qui entraverait le cours naturel de l’action africaine conjointe.

Au cours de cette entrevue, Mohammed Arrouchi a notamment mis «l’accent sur la nécessité du respect des mandats des agences des Nations unies et du rôle pivot que joue le Conseil de sécurité de l’ONU dans les questions de paix et de sécurité, conformément aux exigences de la Charte des Nations Unies et du Protocole du Conseil de paix et de sécurité de l’UA».

L’ambassadeur Arrouchi a également souligné la plus haute importance qu’attache le Maroc à la bonne gouvernance, à la transparence, à l’objectivité et au respect des procédures et des décisions au sein des instances de l’organisation panafricaine.

Pour rappel, le Maroc s’est toujours opposé à l’implication par l’Algérie et ses alliés, de l’Union africaine ou du CPS dans le traitement du dossier du Sahara, qui relève de la compétence exclusive de l’Organisation des Nations Unies, un principe qui a été réaffirmé par un sommet africain tenu à Nouakchott en Mauritanie.