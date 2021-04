L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a accordé une aide de 345 millions de dollars au Programme alimentaire mondial (PAM), destinée à soutenir ses interventions au Soudan du Sud où la faim continue de s’aggraver, d’après un communiqué du PAM publié jeudi 15 avril.

Des millions de personnes qui représentent 60% de la population du pays sont concernées. Le PAM explique que la contribution américaine permettra « de soulager les familles extrêmement vulnérables qui vivent dans des situations d’urgence ou de famine catastrophique et qui ont un besoin urgent d’une aide alimentaire et nutritionnelle immédiate ».

Cette aide arrive à un moment très critique où les fonds sont rares et les besoins énormes, a fait constater l’organe onusien. D’ailleurs, en raison des moyens limités, le PAM a été contraint de réduire, au début de ce mois d’avril, les rations alimentaires, au dépend des bénéficiaires.

L’ONU attribue cette situation de famine extrême à la combinaison de trois facteurs, notamment la violence, le changement climatique et la Covid-19.

«Des inondations sans précédent, l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la vie des plus pauvres et l’intensification des conflits au cours des deux dernières années ont fait des ravages dans ce qui est le plus jeune pays du monde », souligne le PAM.

L’agence onusienne intervient non seulement au niveau des rations (céréales, légumineuses, huile, sel, sans oublier des produits nutritionnels spécialisés pour soutenir les mères et les enfants), mais aussi dans le cadre des petits projets (jardins potagers ou autres) pour répondre aux besoins alimentaires propres des bénéficiaires et pour générer des revenus.

Selon les prévisions, plus de 7 millions de personnes devraient être confrontées à une faim aiguë sévère en juillet prochain. Des experts estiment que le Soudan du Sud fait face aux niveaux les plus élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition depuis son indépendance, il y a une dizaine d’années.