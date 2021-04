Le président nigérian sollicite le soutien des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme en Afrique

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a invité la communauté internationale, et les Etats-Unis en particulier, à soutenir le Sahel, l’Afrique centrale et de l’Ouest, ainsi que la région du lac Tchad qui font face à des défis sécuritaires importants et croissants, a annoncé la présidence nigériane, dans un communiqué.

Au cours d’une réunion virtuelle tenue ce mardi 27 avril avec le secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken, le président Buhari a suggéré le transfert de l’AFRICOM (Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique) de l’Allemagne vers l’Afrique, une relocalisation qui devrait permettre le renforcement de ses efforts en matière de sécurité sur le continent.

Etant donné que l’insécurité a des conséquences sur toutes les nations, une coopération et une collaboration concertées de toutes les nations s’imposent pour vaincre les défis liés au terrorisme, estime le président du Nigeria.

« Le soutien de partenaires importants et stratégiques comme les Etats-Unis ne peut être surestimé car les conséquences de l’insécurité affecteront toutes les nations, d’où l’impératif d’une coopération concertée et de la collaboration de toutes les nations pour surmonter ces défis », a-t-il indiqué.

La réunion entre le secrétaire d’Etat américain et le président nigérian a été tenue par visioconférence en raison des mesures de sécurité dues à la pandémie.

Blinken s’est félicité de ce que le Nigeria a fait l’objet de sa « première visite virtuelle en Afrique », d’après le communiqué nigérian. Il est prévu que ce responsable américain se rende en personne en Afrique lorsque la situation sanitaire le permettra. Soulignons que cette première rencontre avec Blinken a concerné également le Kenya.