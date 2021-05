Covid-19 : Madagascar lance sa campagne de vaccination

Madagascar a entamé la campagne de vaccination contre la Covid-19 ce lundi 10 mai, après des mois de tergiversations.

Le ministre de la Santé, Jean-Louis Rakotovao, a reçu la première dose à l’hôpital HJRA à Antananarivo, devant la presse. Les agents de santé, les forces de l’ordre et les personnes diabétiques sont les premiers concernés par la campagne de vaccination. Les personnes âgées ayant des maladies chroniques seront vaccinées à partir du 19 mai prochain.

Antananarivo a reçu ce samedi 8 mai une première livraison de 250.000 doses de Covishield/AstraZeneca. D’autres lots seront livrés dans les semaines à venir, sachant que l’objectif est de couvrir, dans un premier temps, 20% de la population du pays.

Pendant longtemps, le gouvernement malgache a rejeté la vaccination, préférant mettre en avant le Covid-Organics (CVO), un remède traditionnel à base d’artemisia lancé en avril 2020 et dont les vertus ont été largement vantées par le président par Andry Rajoelina.

Mais devant l’augmentation importante du nombre de cas de covid avérés et la pression de l’OMS, Antananarivo a finalement décidé de se tourner vers le dispositif Covax et les vaccins. Le pays compte plus de 39.000 cas de Covid-19 dont plus de 700 morts.

Le Covid-Organics ne sera pas pour autant abandonné. Après avoir reçu sa dose, Rakotovao a indiqué que « c’est un complément de ce qu’on a déjà. Moi je prends du CVO tous les jours, et cela aide avec le vaccin ».

La vaccination est gratuite. Mais pour en bénéficier, il faut se faire inscrire au préalable. D’aucuns se demandent si le président Rajoelina se fera également vacciner.