La France et l’Allemagne annoncent des annulations de la dette soudanaise

Le président français Emmanuel Macron a annoncé, à l’occasion de la conférence internationale d’appui à la transition soudanaise qui s’est tenue lundi 17 mai à Paris, son initiative de procéder à l’annulation de la dette du Soudan, d’une valeur de près de 5 milliards de dollars.

« Nous sommes en faveur d’une annulation pure et simple de notre créance envers le Soudan », a le chef de l’Etat français, estimant que «le succès de la transition soudanaise dépend largement de la reconstruction de son économie» et de la libération du fardeau de la dette qui pèse sur ce pays.

Même son de cloche du côté de l’Allemagne, dont le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas a annoncé l’effacement de 360 millions d’euros de créances bilatérales avec Khartoum.

Plus que cela, l’Allemagne et la France ont promis au Soudan des prêts respectivement de 90 millions et 1,23 milliard d’euros destinés à aider le Soudan de solder son arriéré de dette avec le Fonds monétaire international (FMI).

L’organisation d’une conférence internationale d’appui à la transition au Soudan est une démarche du président Macron qui s’était engagé à réunir les bailleurs de fonds à Paris, lors d’une visite de Hamdok en France en septembre 2019.

La rencontre de Paris a enregistré la présence d’une quinzaine de dirigeants africains, européens et du Golfe, ainsi que des organisations internationales. La délégation du Soudan a reçu à cette occasion des promesses de milliards de dollars pour relancer son économie et alléger le fardeau de sa dette extérieure.

Emmanuel Macron a invité les dirigeants de Khartoum à poursuivre leurs «réformes économiques courageuses», ajoutant que « la réduction de la dette soudanaise que nous allons amorcer prochainement est un premier résultat de ces réformes, et il conviendra que cette trajectoire de retour du Soudan dans le concert des nations, soit confortée ».