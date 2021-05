Cameroun : Des ministres épinglés par la Cour des comptes pour mauvaise gestion des fonds Covid-19

Un rapport de la Cour des comptes qui s’est penchée sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus au Cameroun, a révélé des dysfonctionnements et malversations, soit en tout 30 fautes dans la gestion de la riposte à la pandémie du covid-19.

Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachie, et la ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation, Madeleine Tchuenté, figurent parmi les personnalités indexées dans le document de la Cour des Comptes qui fait 32 pages et dont des extraits ont fuité sur les réseaux sociaux.

Le rapport souligne, entre autres, une commande de 16 ambulances non livrées, mais pour laquelle l’argent a été bien décaissé, ainsi que des commandes et prestations fictives pour un montant d’environ 134 millions de francs CFA, dans le cadre de l’aménagement des centres de mise en quarantaine.

C’est suite à des allégations de détournements que les autorités du Cameroun avaient lancé un audit pour plus de transparence dans la gestion des fonds destinés à la lutte anti-Covid. Mais cette initiative serait aussi incitée par les négociations menées par le gouvernement auprès du Fonds monétaire international (FMI) en vue d’obtenir un nouveau prêt.

Le FMI avait, en effet, demandé à Yaoundé de fournir les informations sur la gestion des fonds alloués à la pandémie de Covid-19 ; une initiative saluée par des ONG qui préconisent, par ailleurs, des auditeurs indépendants.

« Le FMI devrait prendre au sérieux l’opportunité que représente un nouveau programme de prêt pluriannuel pour faire pression en faveur de réformes profondes de la gouvernance qui amélioreront la transparence et la responsabilité du Cameroun pendant et après cette pandémie », avait déclaré, fin avril, Sarah Saadoun, chercheuse à Human Rights Watch.

Cette affaire en lien avec les détournements d’argent dédié à la lutte contre la Covid, a été baptisée « Covid Gate ».