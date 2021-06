Vers la création d’une commission d’enquête internationale pour dénouer la crise entre le Tchad et la Centrafrique 

Les ministres des Affaires étrangères tchadien, Mahamat Zene Cherif et centrafricain, Sylvie Baipo Temon, ont convenu ce mardi, de mettre en place une commission d’enquête internationale indépendante et impartiale pour élucider les circonstances autour des affrontements entre soldats de deux pays en fin de week-end dernier.

Dans leur communiqué conjoint, publié à l’issue d’une séance de travail entre les autorités du Tchad et une délégation centrafricaine qui s’est déplacée à N’Djamena, les deux parties ont précisé que la commission sera constituée des experts de l’ONU et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Ces derniers se rendront sur le lieu où l’incident s’est produit près de la frontière entre les deux pays, pour établir les faits et situer les responsabilités.

Les deux pays voisins ont également émis leurs souhaits de renforcer leurs relations séculaires et fraternelles, ainsi que de travailler pour le renforcement de la sécurité au niveau de leur frontière commune.

Ces différentes décisions sont, selon certains observateurs, une victoire pour Bangui qui tenait à ce que la crise soit résolue par la voie diplomatique, pendant que N’Djamena était déjà monté au créneau proférant mêmes des menaces à l’endroit de la Centrafrique.

Selon la version de N’Djamena, ce sont les forces armées militaires centrafricaines qui ont eu à attaquer un poste frontalier en territoire tchadien, provoquant la mort de six soldats tchadiens dont cinq « enlevés » puis « exécutés ».

La Centrafrique, qui regrette des morts de part et d’autre, a condamné « fermement » l’attaque du poste frontalier par son armée est présenté ses excuses.