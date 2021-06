Egypte : Des élus français appellent le président Sissi à libérer le militant Shaath

Plus de 180 élus français de tous bords politiques ont publié ce vendredi une lettre ouverte à l’adresse du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi pour demander la libération du militant politique égypto-palestinien, Ramy Shaath, emprisonné depuis près de deux ans.

Ces élus locaux, nationaux ou européens expriment leur «profonde préoccupation face au maintien en détention de milliers de prisonniers d’opinion en Egypte», et s’inquiètent notamment du sort de Ramy Shaath, marié à une Française, Céline Lebrun.

«Le 5 juillet prochain marquera les deux ans de détention préventive de cet éminent défenseur des droits humains», rappellent ces élus, dont les députés Olivier Faure (socialiste), Jean-Luc Mélenchon (gauche radicale), Jacques Maire (majorité présidentielle) ou Yannick Jadot (écologiste).

Ils appellent le président Sissi «à intervenir afin de faciliter sa libération immédiate et inconditionnelle et la réunification de cette famille française et égyptienne».

Ramy Shaath, 48 ans, figure de la révolution de 2011 et coordinateur en Egypte du mouvement BDS (prônant le boycott d’Israël), a été arrêté le 5 juillet 2019 et est détenu depuis, accusé d’avoir voulu fomenter des «troubles contre l’Etat» en Egypte.

La détention préventive de Ramy Shaath a été renouvelée 23 fois sans aucune preuve ni inculpation, rappellent les élus dans leur lettre ouverte. Le Caire nie ces accusations et assure vouloir lutter contre le terrorisme et les risques d’instabilité. Le régime du président Abdel Fattah al-Sissi est régulièrement accusé par les ONG de réprimer l’opposition et les défenseurs des droits.