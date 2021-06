Covid-19: La Fondation Mastercard débloque 1,3 milliard $ pour l’achat de vaccins en faveur de l’Afrique

La Fondation Mastercard a annoncé mardi 8 mai, le lancement de l’initiative «Saving lives and livelihoods», dotée de 1,3 milliard de dollars répartie sur trois ans et destinée à favoriser un plus grand accès aux vaccins anti-Covid en Afrique, et ce en collaboration avec les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) qui dépendent de l’Union africaine (UA).

L’annonce a été faite au cours d’une rencontre qui a réuni la Directrice générale de la Fondation, Reeta Roy, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, le Chef d’Etat de la République Démocratique du Congo (RDC) et président en exercice de l’UA, Félix Tshisekedi, ainsi que les présidents du Rwanda, Paul Kagamé, et de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, deux anciens présidents de l’UA.

Le don de la Fondation devrait être un soulagement important pour le continent africain où moins de 2% de la population globale a reçu une première dose de vaccin.

D’après Reeta Roy, le partenariat entre Mastercard et Africa CDC devrait aider à acquérir et distribuer des vaccins à 50 millions de personnes au cours des trois prochaines années. Elle estime qu’«il est urgent d’assurer un accès et une livraison équitables de vaccins dans toute l’Afrique », ajoutant que «cette initiative vise à valoriser toutes les vies et à accélérer la reprise économique du continent».

Toutefois, l’objectif de l’UA de vacciner 60% de la population du continent avant fin 2022, reste encore loin à atteindre.