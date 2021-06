Le Kenya promet de rouvrir son ambassade en Somalie « dès que possible »

C’est en réponse à une proposition relative à la « normalisation » et à la « reprise de relations diplomatiques complètes », venant de la Somalie, que le Kenya a fait l’annonce ce lundi d’ouvrir à nouveau les portes de son ambassade à Mogadiscio.

« Le gouvernement de la République du Kenya prend acte et accueille favorablement l’invitation du gouvernement fédéral de Somalie à restaurer les relations diplomatiques entre la Somalie et le Kenya », indique une lettre du ministère kényan des Affaires étrangères publiée sur son compte Twitter.

La correspondance promet que le gouvernement kenyan « procèdera à la réouverture de son ambassade à Mogadiscio dès que possible » et invite, par la même occasion, « l’ambassadeur de la République fédérale de Somalie à revenir à Nairobi et reprendre ses fonctions ».

La représentation diplomatique du Kenya à Mogadiscio avait été fermée en décembre dernier suite à une décision unilatérale des autorités somaliennes qui avaient accusé Nairobi d’ingérence dans ses affaires internes. L’ambassadeur kényan avait été expulsé du territoire somalien, et celui de la Somalie à Nairobi rappelé.

Le gouvernement somalien avait annoncé une première fois son souhait de reprendre les relations normales avec son voisin, le 6 mai dernier. Nairobi avait répondu avoir pris note. Mogadiscio est revenu sur le sujet suite la décision du Kenya, le 10 juin dernier, de lever son interdiction des vols à destination et en provenance de la Somalie, après une interdiction de près d’un mois.

Les conflits sont récurrents entre les deux pays voisins qui partagent 700 kilomètres de frontière commune. Outre les accusations concernant la violation de la souveraineté nationale, Nairobi et Mogadiscio s’affrontent au sujet du tracé de leur frontière maritime dans l’océan Indien. Cette dernière question est d’ailleurs devant la Cour internationale de justice.