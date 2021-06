Covid-19: L’Afrique du Sud se dote d’un ‘Centre de transfert de technologie’ sur les vaccins

L’Afrique du Sud se doter d’un «Centre de transfert de technologie» pour les vaccins contre le coronavirus afin d’intensifier le savoir-faire en matière de production de vaccins dans ce pays, le plus touché d’Afrique par la pandémie du covid-19, a déclaré lundi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

L’initiative doit être annoncée lors d’un point-presse en ligne prévu à 15H00 GMT avec le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus et le président français, Emmanuel Macron, a déclaré Ramaphosa.

«La réunion se concentrera sur la création du premier Centre de transfert de technologie d’ARN messager pour les vaccins contre la Covid-19, situé en Afrique du Sud», a déclaré la Présidence sud-africaine dans un communiqué.

«Ce pôle de technologie permettra une réponse rapide pour le développement de nouveaux vaccins que ce soit pour les variants du Covid 19 ou de futurs pathogènes sur le continent africain et au bénéfice du monde entier», a affirmé le président français Emmanuel Macron, dans un message enregistré.

Il s’était engagé, outre le don de vaccins, à aider l’Afrique à mettre sur pied sa propre capacité de production des vaccins.

Le projet est porté par un consortium sud-africain composé des sociétés de biotechnologies Biovac et Afrigen Biologics and Vaccines, d’un réseau d’universités et des Centres africains de contrôle des maladies.

L’Afrique du Sud représente plus de 35% du total des cas positifs au Covid-19 enregistrés en Afrique et souffre actuellement d’une troisième vague d’infections massives.