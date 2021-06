Partenariat, Covid-19 et climat: Les 3 axes du discours d’Antonio Guterres devant les Eurodéputés

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prononcé ce jeudi au Parlement européen, un discours, dans lequel il a mis l’accent sur trois sujets essentiels à savoir la pandémie de la Covid-19, le climat et le partenariat ONU/UE.

«Nous vivons à une époque où le partenariat stratégique entre l’Union européenne et les Nations Unies est plus indispensable que jamais», a déclaré Antonio Guterres, soulignant que la contribution à une coopération mondiale plus efficace serait une priorité de son second mandat.

Devant les parlementaires européens, Guterres a appelé à un plan de vaccination mondial, exhortant l’UE à utiliser son influence en tant qu’acteur mondial pour contribuer à garantir un accès juste et équitable aux vaccins pour tous.

«L’équité en matière de vaccins n’est pas seulement le plus grand test moral de notre époque. C’est aussi une question d’efficacité», a martelé le patron de l’ONU, ajoutant que «nous devons intensifier l’effort mondial de vaccination».

En ce qui concerne les engagements en matière de climat, le patron de l’ONU qui vient d’être reconduit pour un second mandat, a laissé entendre que l’UE a «montré la voie», notamment par le biais de son «Green Deal», un engagement visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

«Cette volonté de parvenir à zéro émission nette doit devenir la nouvelle norme pour tout le monde, partout, pour tous les pays, toutes les entreprises, toutes les villes et toutes les institutions financières», a-t-il insisté, demandant que ces engagements soient étayés par des dates précises pour la fin des subventions et du financement des combustibles fossiles. Par ailleurs, Guterres a exhorté l’UE à défendre les valeurs universelles et les droits fondamentaux et à aider à montrer la voie.