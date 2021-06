Le Maroc épaule la Libye pour la tenue des élections en décembre

La diplomatie marocaine a réitéré dimanche, la volonté de Rabat d’accompagner les efforts de la Libye dans la préparation de ses prochaines échéances électorales prévues en décembre 2021, et ce à l’occasion de la visite, dans le Royaume, du chef du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Le Maroc se tient aux côtés des institutions libyennes légitimes et soutient les efforts internationaux des Nations Unies visant à résoudre la crise que traverse la Libye, ainsi que la tenue des élections tel que voulu par les différentes parties libyennes.

«La réunion de toutes les conditions pour la réussite des échéances électorales prévues le 24 décembre prochain permettra aux Libyens de jouir de la stabilité, de mettre fin à la présence étrangère et de réaliser le développement», a expliqué le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’une conférence de presse, à l’issue de son entretien avec Dbeibah.

Outre la question électorale, la rencontre entre les deux hommes a permis également de passer en revue les derniers développements diplomatiques relatifs au dossier libyen.

Pour sa part, Dbeibah a indiqué que sa «visite se veut l’expression de la profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour les efforts déployés dans le but d’unifier les institutions libyennes et d’assurer la stabilité de la Libye sur les plans politique et sécuritaire».

Dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays, dans différents domaines, il a indiqué que Tripoli tient «à la tenue de la commission mixte des affaires consulaires, comme il a été convenu par les deux ministres des Affaires étrangères lors de leur récente rencontre à Rabat, ce qui contribuera à faciliter l’octroi des visas pour les études et la résidence dans les deux pays».

Les autorités de transition en Libye comptent beaucoup sur la médiation des hautes autorités marocaines pour sortir leur pays de la crise qui couve depuis l’éviction du régime de Kadhafi en 2011.

Pour preuves, le Maroc a accueilli rien qu’en ce mois de juin, outre le Chef du gouvernement de transition libyen, Abdelhamid Dbeibah, précédé des visites du Chef du Haut Conseil d’État basé à Tripoli, Khaled el-Mechri le 5 juin, de la ministre des Affaires Etrangères, Najla Mangoush, le 11 juin et celle du président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh le 24 du même mois.