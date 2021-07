Burkina Faso-Remaniement : Les ministres de la sécurité et de la défense quittent le gouvernement

Trois membres du gouvernement burkinabè, à savoir les ministres de la Défense, de la Sécurité et de l’Administration territoriale, ont été écartés ce mercredi 30 juin dans le cadre d’un léger remaniement ministériel opéré par le président Roch Marc Christian Kaboré.

Ils ont été immédiatement remplacés selon trois décrets lus par le secrétaire général du gouvernement. «Le président du Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants», en remplacement de Chériff Sy, précise un des décrets. A côté de lui, un ministre délégué en charge de la défense nationale a été désigné en la personne du colonel major Aimé Barthélemy Simporé.

Le ministère de la sécurité revient à Maxime Koné, et le portefeuille de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a été attribué à Pengwendé Clément Sawadogo. Les autres postes ministériels n’ont pas changé de titulaires.

«Un nouveau gouvernement est en place. Le remaniement ministériel intervenu ce 30 juin 2021 s’inscrit dans ma volonté de donner un nouveau souffle à notre engagement face aux défis majeurs de notre nation», a expliqué le chef de l’Etat sur son compte Twitter.

Il a aussi déclaré que « l’accompagnement et le soutien de l’ensemble des fils et filles du Burkina Faso seront les ferments de ce nouvel exécutif, dans la construction d’une nation sécurisée, de paix et de prospérité».

Vraisemblablement, les membres écartés du gouvernement payent les frais des dernières attaques jihadistes enregistrées par le pays, en particulier celle menée contre le village de Solhan au début du mois passé. Avec un bilan officiel de plus de 130 morts (plus de 160 pour les sources locales), ce double-attentats a été le plus meurtrier mené dans le pays.

Plusieurs manifestations ont déjà eu à travers le territoire national et l’opposition prévoit pour ce week-end d’autres marches contre l’insécurité. Un mouvement de la société civile, le Balai citoyen, a déposé, mardi 29 juin, une plainte contre le gouvernement pour « non-assistance à personnes en danger» dans le village de Solhan.