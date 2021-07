Le Roi Mohammed VI lance un projet de 500 millions de dollars pour la fabrication au Maroc du vaccin anti-Covid19

Le Roi Mohammed VI a lancé ce lundi 5 juillet le projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, qui s’inscrit dans le cadre de la volonté du Souverain de doter le Royaume de capacités industrielles et biotechnologiques complètes et intégrées, dédiées à la fabrication de vaccins au Maroc.

Ce projet a pour objectif la production au Maroc du vaccin anti-Covid, ainsi que d’autres vaccins clés, de manière à promouvoir l’autosuffisance du Royaume et de faire du Maroc une plateforme de biotechnologie de premier plan à l’échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l’industrie du “fill & finish”.

Fruit d’un partenariat public-privé, le projet qui mobilisera un investissement de 500 millions de dollars, vise à démarrer à court terme avec une capacité de production de 5 millions de doses de vaccin anti-Covid19 par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme.

Dans ce sens, un mémorandum a été signé relatif à la coopération pour le vaccin anti-Covid19 entre l’État marocain et le Groupe Pharmaceutique National de Chine (SINOPHARM).

Avec le lancement de ce partenariat de grande envergure, qui s’inscrit dans le prolongement de l’entretien téléphonique du 31 août 2020 entre le Souverain marocain et le président chinois Xi Jinping, le Maroc effectue un pas supplémentaire dans la concrétisation de la Vision Royale pour une gestion efficace et proactive de la crise pandémique et ses suites.