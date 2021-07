Allemagne : Der Tagesspiegel confirme que l’Iran arme et entraîne les mercenaires du Polisario en Algérie

Le quotidien allemand Der Tagesspiegel a confirmé de son côté, que le régime iranien continue à livrer des armes de guerre au front Polisario et incite les instructeurs militaires du mouvement libanais le Hezbollah à entraîner ses miliciens dans les camps de Tindouf dans le sud-ouest du Sahara Algérien.

Dans un article publié par le quotidien berlinois Der Tagesspiegel, l’auteur de l’article, Stephan-Andreas Casdorff assure que la menace iranienne est bien réelle, notamment en Afrique où les mollahs de Téhéran cherchent à étendre leur influence.

Casdorff rapporte dans son article que le régime iranien aurait livré dernièrement, des missiles sol-air au Polisario et mandaté le Hezbollah libanais afin d’envoyer des instructeurs dans les camps de Tindouf, pour entraîner les miliciens du front Polisario.

le quotidien berlinois Der Tagesspiegel rappelle que des cellules iraniennes sont particulièrement actives en République centrafricaine, au Cameroun, au Ghana, au Niger et en République démocratique du Congo (RDC) où des groupes soutenus par l’Iran feraient campagne contre les pays occidentaux, mais également contre les adeptes du sunnisme.

L’objectif de l’Iran aidé du Hezbollah est de s’étendre en Afrique, notamment dans des régions qui manquent de stabilité, poursuit l’auteur de l’article, ajoutant que les Iraniens arment des groupes et des cellules terroristes tout en faisant du prosélytisme en propageant le chiisme.

Pour rappel, le Maroc qui partage une longue frontière avec l’Algérie et surtout le tracé proche des camps de Tindouf, a dénoncé à maintes reprises les agissements et les menaces du régime iranien et du Hezbollah libanais, ainsi que leurs relais en Algérie.

Rabat accuse les Iraniens non seulement d’apporter une aide logistique au Polisario, mais également de vouloir propager le chiisme en Afrique et auprès des communautés maghrébines installées en Europe.