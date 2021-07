Covid-19 : L’OMS ravie de la reprise des livraisons de vaccins en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), a estimé jeudi, que le continent africain qui connaît une recrudescence de la pandémie de Covid-19 «pourrait souffler un peu avec l’annonce d’une reprise des livraisons de vaccins anti-coronavirus».

L’organe onusien souligne qu’au cours des deux dernières semaines, plus de 1,6 million de doses ont été livrées en Afrique par le biais du Covax, tandis que des promesses de dons de doses, de la part de certains pays (Etats-Unis, Norvège, Suède), devraient être concrétisées prochainement.

Ces livraisons « n’arriveront jamais assez tôt car la troisième vague menace de déferler sur le continent», a prévenu l’OMS, dont la Directrice régionale pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a appelé les dirigeants africains à faire preuve de responsabilité dans la gestion des campagnes de vaccination.

«Avec des livraisons de vaccins contre la Covid-19 beaucoup plus importantes attendues en juillet et août, les pays africains doivent utiliser cette période pour se préparer à étendre rapidement le déploiement», a-t-elle indiqué.

Elle a en outre, suggéré que «les gouvernements et les partenaires peuvent le faire en planifiant l’extension des sites de vaccination, en améliorant les capacités de la chaîne du froid au-delà des capitales, en sensibilisant les communautés pour renforcer la confiance et la demande de vaccins, et en veillant à ce que le financement opérationnel soit prêt à intervenir lorsqu’il est nécessaire ».

Selon l’OMS, 66 millions de doses ont été livrées à l’Afrique jusqu’à présent, dont 40 millions vaccins obtenus dans le cadre d’accords bilatéraux, près de 25 millions fournis par le Covax et 800.000 doses accordées par l’équipe spéciale d’acquisition de vaccins de l’Union africaine. Seize millions d’Africains, soit moins de 2%, sont désormais entièrement vaccinés.

Une troisième vague de Covid-19 est en train de gagner du terrain dans le continent depuis mai dernier. Le variant Delta ou indien, très contagieux, a été déjà signalés dans une dizaine de pays d’Afrique.