Maroc-Sahara : Le Malawi ouvre ce jeudi un consulat à Laâyoune

Le ministre malawien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Eisenhower Nduwa Mkaka, a annoncé, mardi à Rabat, la décision de son pays d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat jeudi à Laâyoune.

A la même occasion, le ministre malawien a réitéré le soutien ferme et constant de son pays à la souveraineté du Royaume sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu conjointement avec son homologue marocain Nasser Bourita, à l’issue de leur entretien à Rabat, le chef de la diplomatie du Malawi, isenhower Nduwa Mkaka a en outre, exprimé la gratitude de son pays au roi Mohammed VI suite au don fait par le Royaume d’équipements sanitaires à plus d’une vingtaine de pays africains issus des cinq régions du continent.

Il a, dans le même sillage, salué la fabrication et la mise en seringue du vaccin anti-Covid-19 par le Maroc, «une initiative qui confirme une fois de plus la position du Royaume comme figure de proue dans la lutte contre la pandémie».

«Nos deux pays entretiennent des relations traditionnelles basées sur la fraternité mutuelle», a ajouté le ministre malawien, indiquant par ailleurs, que ses discussions avec son homologue marocain ont aussi porté sur les investissements bilatéraux et des «questions d’actualité telles que la lutte contre le terrorisme et le soutien mutuel dans les organisations internationales et continentales».