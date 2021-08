Le Roi Mohammed VI appelle à la normalisation des rapports entre le Maroc et l’Algérie

Le Roi du Maroc, Mohammed VI a renouvelé ce samedi son appel aux dirigeants algériens à la normalisation des rapports entre les deux pays frères et voisins et à la réouverture des frontières dans l’intérêt bien compris des peuples frères marocain et algérien.

Dans un discours prononcé samedi soir à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du trône, le souverain marocain a bordé la sujets en rapport avec la situation sanitaire liée à la pandémie du covid-19 et son impact sur l’économie du pays, l’emploi et le pouvoir d’achat des citoyens.

Au début de son discours, le Souverain a souligné, que le Maroc, pays séculaire, «est une nation unie, façonnée par une histoire commune » qui « puise sa force dans la cohésion nationale et l’adhésion unanime de ses composantes autour de ses symboles sacrés».

Le Maroc, a-t-il ajouté «tire aussi sa puissance de ses institutions et de ses citoyens qui s’emploient, par leurs compétences et leurs initiatives, à développer, à faire progresser leur pays et à défendre son unité, sa stabilité ».

Abordant les relations actuelles de son pays avec le voisin algérien, le Roi Mohammed VI a renouvelé son «invitation sincère à Nos frères en Algérie, pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage».

«L’état actuel de ces relations, ne Nous satisfait guère car il ne sert en rien les intérêts respectifs de Nos deux peuples. Il est même jugé inacceptable par bon nombre de pays», a-t-il déploré, soulignant qu’«entre deux pays voisins et deux peuples frères, l’état normal des choses, c’est Notre conviction intime, est que les frontières soient et demeurent ouvertes».

Il a de même déploré «les tensions médiatiques et diplomatiques qui agitent les relations entre le Maroc et l’Algérie », appelant les dirigeants algériens «à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux pays afin de dépasser «cette situation déplorable qui gâche les potentialités de nos deux pays, au grand dam de nos deux peuples et des liens d’affection et de fraternité qui les unissent».

Le Roi Mohammed VI a invité à la même occasion «Son excellence le Président algérien à œuvrer à l’unisson au développement des rapports fraternels tissés par Nos deux peuples durant des années de lutte commune».

«En cette glorieuse occasion » le souverain a rendu «hommage à nos Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Sûreté nationale, aux Forces auxiliaires et à la Protection Civile, toutes composantes confondues, pour leur dévouement et leur mobilisation constante, sous Notre commandement, afin de défendre l’unité et la souveraineté nationale et préserver la sécurité et la stabilité du pays».