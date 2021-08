Incendies en Kabylie: le Roi du Maroc propose son aide à l’Algérie

Le souverain marocain, Mohamed VI, veut mettre à la disposition d’Alger deux Canadairs pour l’aider à faire face aux incendies qui ravagent la Kabylie, région située au nord de l’Algérie, selon un communiqué de la diplomatie marocaine publié mercredi 11 août.

Le document souligne que « Sa Majesté le Roi Mohammed VI (…) a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions aux ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, afin d’exprimer à leurs homologues algériens, la disponibilité du Royaume du Maroc à aider l’Algérie à combattre les incendies de forêts qui ravagent plusieurs régions du pays ».

Et d’ajouter, « deux Canadairs ont été mobilisés afin de participer à cette opération, dès accord des autorités algériennes ».

Cette proposition de soutien est en cohérence avec les propos tenus par le roi du Maroc vis-à-vis de l’Algérie, le 31 juillet dernier, lors de son 22e discours prononcé à l’occasion de la Fête du trône.

« Je rassure nos frères en Algérie : vous n’aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc qui n’est nullement un danger ou une menace pour vous. En fait, ce qui vous affecte nous touche et ce qui vous atteint nous accable. Aussi, Nous considérons que la sécurité et la stabilité de l’Algérie, et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc. Corollairement, ce qui touche le Maroc affecte tout autant l’Algérie ; car les deux pays font indissolublement corps », a-t-il, entre autres déclaré.

Le bilan des incendies s’élève déjà à 69 morts. Les autorités algériennes estiment que ces feux, une centaine, sont d’origine criminelle. Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national, du 12 au 14 août, en hommage aux victimes.