Le Roi Mohammed VI adresse au président algérien ses condoléances pour les victimes des incendies de forêts

Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, après la mort de dizaines de personnes dans les feux de forêts qui ravagent le Nord de l’Algérie, attisés par une forte chaleur et des vents violents.

Dans son message, le Souverain marocain exprime au Chef de l’Etat algérien et, à travers lui, aux familles éplorées et à l’ensemble du peuple algérien, «ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion».

En cette douloureuse circonstance, ajoute le message, le Roi Mohammed VI exprime en son nom propre et en celui du peuple marocain sa totale solidarité avec l’Algérie sœur en cette pénible épreuve.

Le Souverain marocain dit partager avec le Président algérien et avec les familles éplorées ses sentiments de tristesse suite à cette perte cruelle.

La veille, le Roi Mohammed VI avait fait part de la disponibilité du Maroc à mettre à la disposition des autorités algériennes deux canadairs pour combattre les incendies de forêts.

Pour rappel, des incendies de forêt qui ont éclaté lundi dernier dans la zone nord du pays ont déjà fait 65 morts au niveau national, dont 37 civils et 28 militaires, a précisé la cellule de crise installée à cet effet au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou.