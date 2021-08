Le Roi Mohammed VI déplore «les attaques méthodiques» ayant ciblé dernièrement le Maroc

Le Roi du Maroc, Mohammed VI a longuement abordé ce vendredi soir, «les attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d’organisations notoirement hostiles à notre nation».

Dans un discours adressé à la Nation, à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Souverain marocain a relevé que «la commémoration de la Révolution du Roi et du peuple est une occasion privilégiée pour que notre Nation se remémore avec exaltation les valeurs de sacrifice et de loyauté qui lui permirent de renouer avec la liberté et l’indépendance ».

«Plus qu’un événement historique figé dans le temps, a-t-il dit, cette Révolution, toujours en constante régénérescence, ne cesse d’inspirer, à des générations de citoyens, l’amour authentique de la patrie et, par corollaire naturel, l’ardeur à défendre le pays, ses institutions, ses symboles sacrés».

Abordant ensuite, les récentes attaques de certains pays et ONG contre le Royaume, le Roi Mohammed VI a précisé que «le Maroc est visé du fait qu’il est un Etat pleinement constitué depuis plus de douze siècles, outre une histoire amazighe au long cours, et que depuis plus de quatre siècles il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le Trône et le peuple».

«Le Maroc est aussi visé pour sa sécurité et sa stabilité, ces biens particulièrement précieux en ces temps de convulsions et de soubresauts qui agitent le monde », a-t-il ajouté, soulignant néanmoins, que «la bonne réputation du Maroc, sa place indiscutable dans le concert des nations, ainsi que son réseau relationnel large et dense, en font un pays digne de confiance et lui confèrent une solide crédibilité aux échelles régionale et internationale».

«Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée», a affirmé le Souverain, soulignant que les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume «agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes (…) ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu’il a toujours été».

De plus, a ajouté le Souverain, «certains pays européens comptant, paradoxalement, parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d’influence dans la région maghrébine» et leurs dirigeants «ne veulent pas admettre que les règles du jeu ont changé, que, désormais, nos pays sont totalement aptes à gérer leurs affaires, à mettre en valeur leurs ressources et leurs potentialités, dans l’intérêt bien compris de nos peuples ».

«Dans le même esprit, les artisans de ce travail de sape ont orchestré une vaste campagne de dénigrement à l’encontre de nos institutions sécuritaires», a encore souligné le Roi Mohammed VI avant de conclure que «par leurs menées, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs».