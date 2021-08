Afrique du Sud : Les forces de sécurité sont en état d’alerte

Depuis que les troubles sociaux ont éclaté dans le pays, les forces de sécurité sont en état d’alerte élevée suite à des menaces de violences dans toutes les régions à partir de lundi.

Le porte-parole de la Structure nationale conjointe d’opérations et de renseignement (NatJOINTS), Robert Netshiunda, a affirmé que les organismes chargés de l’application de la loi ont mis en place les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité du pays et assurer la sûreté et la sécurité de tous les Sud-Africains.

Il précise que le NatJOINTS est au courant des messages de provocation sur les différentes plateformes de médias sociaux prônant la violence. Ceux qui sont à l’origine de ces messages sont avertis que l’incitation à la violence est une infraction pénale.

Les dernières tendances en matière de criminalité montrent une augmentation inquiétante des meurtres ciblant les policiers.

Citant les statistiques sur la criminalité du 2ème trimestre 2021 révélées par le ministre de la Police, Bheki Cele, la publication fait savoir que 32 officiers ont été tués au cours de cette période, dont neuf étaient en service. Le ministre a également rappelé que 24 policiers ont été tués entre janvier et mars de cette année.