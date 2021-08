La commission mixte de coopération sino-togolaise tient sa 2ème session après 13 ans de suspension

La deuxième session de la commission mixte de coopération entre la Chine et le Togo s’est tenue lundi 23 août, par visioconférence, en présence du vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming, et du Ministre, Secrétaire général de la présidence de la République Togolaise, Sandra Johnson.

Cette rencontre qui intervient 13 ans après la tenue de la première session de la commission mixte de coopération en février 2008 à Lomé, a permis de relever la dynamique de la coopération bilatérale. «Il est indéniable que l’état des lieux de la mise en œuvre des engagements des deux parties est globalement satisfaisant», a déclaré Sandra Johnson, rappelant que «d’importantes réalisations ont été enregistrées dans les domaines de la coopération, notamment dans les secteurs de l’eau, l’éducation, la santé, l’agriculture, les travaux publics, les transports, la communication, l’économie numérique, les infrastructures administratives et des sports ».

Les deux parties qui ont appelé au renforcement des acquis, ont également évoqué les nouvelles perspectives de coopération qui pointent à l’horizon ou les projets en cours, dont l’accès à la télévision par satellite dans 200 villages, et la réhabilitation et la rénovation de l’aéroport de Niamtougou.

Keming a indiqué que son pays «est disposé à apporter plus d’assistance à la partie togolaise dans la mesure de son possible» et «à encourager les entreprises chinoises à participer aux projets majeurs dans les domaines retenus dans la feuille de route, tels que l’économie numérique, l’énergie, la protection environnementale et la production industrielle».

De même, il a invité les autorités togolaises à apporter « plus de facilités dans la délivrance du visa, du permis de travail, du dédouanement des marchandises et de la protection civile ».