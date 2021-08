Afrique/Covid-19 : L’OMS dénonce à nouveau les inégalités en matière d’accès aux vaccins

Le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a déploré pour la énième fois, les difficultés d’accès des pays africains aux vaccins contre le coronavirus, à l’occasion de l’ouverture, mardi 24 août, de la 71ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, qui se tient virtuellement.

Devant les ministres de la Santé des 47 Etats membres de la région africaine de l’OMS, l’éthiopien Adhanom Ghebreyesus a souligné que «dans le monde, 140 pays ont vacciné au moins dix pour cent de leur population, mais sur notre continent, seuls quatre pays ont pu atteindre cet objectif, en raison des inégalités choquantes d’accès aux vaccins».

Il a dénoncé «le manque de solidarité mondiale et de partage» en matière «d’informations et de données, d’échantillons biologiques, de ressources, de technologie et d’outils» et a plaidé pour la mise en place d’un instrument légal qui puisse permettre l’amélioration de la coopération internationale en matière de lutte contre le coronavirus.

De son côté, Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, a estimé que la pandémie de Covid-19 représente, entre autres, «un rappel frappant du besoin de repenser les systèmes qui renforcent l’équité, et d’investir davantage dans le développement d’un monde plus sain et plus juste ».

Des ministres ont appelé à l’intensification des mesures de prévention et de la vaccination, sans oublier des mesures fortes pour la prise en charge efficace des patients atteints du covid.

Le sommet qui prendra fin ce jeudi 26 août, a enregistré la participation de 400 personnalités dont les délégués qui représentent des organismes multilatéraux ou encore la société civile en plus des ministres africains de la Santé.

Au cœur des débats figurent non seulement la Covid-19, notamment le partage d’expériences et des nouvelles stratégies à adopter dans le cadre de la lutte contre le virus, mais aussi d’autres thématiques liées à la polio, au cancer du col de l’utérus, à la tuberculose, aux maladies sexuellement transmissibles.