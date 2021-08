L’ambassade des Etats-Unis félicite l’Ouganda pour avoir accueilli 51 réfugiés afghans 

La représentation diplomatique américaine à Kampala a remercié, mercredi 25 août dans un communiqué, l’Ouganda pour sa « générosité et son hospitalité » envers les Afghans ayant fui leur pays désormais sous le contrôle des Talibans.

Il s’agit précisément de 51 réfugiés afghans qui sont arrivés mercredi matin à bord d’un vol privé à l’aéroport international d’Entebbe.

« Cet accueil se fait à la demande des Etats-Unis d’accueillir temporairement des ressortissants afghans ‘à risque’ et d’autres personnes en transit vers les Etats-Unis et d’autres destinations dans le monde », a fait savoir la diplomatie ougandaise, précisant que «les 51 personnes évacuées, composées d’hommes, de femmes et d’enfants, ont subi le contrôle de sécurité nécessaire ainsi que les tests obligatoires de Covid-19 et les procédures de quarantaine requises».

Aucun détail n’a été communiqué sur l’identité des évacués ayant foulé le sol de l’Ouganda qui compte accueillir au total 2.000 Afghans, pour une durée temporaire.

Le Rwanda compte accueillir de son côté, 250 réfugiés afghans. Il s’agit des étudiantes du seul internat pour filles d’Afghanistan et membres de l’Ecole de leadership d’Afghanistan (SOLA), qui seront accompagnées de leurs professeurs, du personnel d’encadrement et des membres de leurs familles.

L’information a été confirmée ce mardi 24 août par la fondatrice de l’institution privée, Shabana Basij-Rasikh, et des sources rwandaises.

Selon Basij-Rasikh, «tout le monde est en route, via le Qatar, vers la nation du Rwanda où nous avons l’intention de commencer un semestre à l’étranger pour l’ensemble de nos étudiants », assurant que «quand les circonstances sur le terrain le permettront, nous espérons rentrer chez nous en Afghanistan».