Covid-19 : L’OMS s’inquiète pour le faible taux de vaccination en Afrique

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti jeudi que huit pays sur dix en Afrique n’atteindront pas l’objectif mondial de vacciner un dixième de leur population contre la Covid-19 d’ici la fin de ce mois de septembre.

«L’Afrique risque de ne pas atteindre l’objectif mondial urgent de vacciner d’ici la fin septembre, au moins les 10% parmi les plus vulnérables de la population de chaque pays contre la Covid-19», a révenu le Bureau de l’OMS-Afrique.

Pour la directrice de ce Bureau, Matshidiso Moeti, «cet objectif imminent doit concentrer les esprits en Afrique et dans le monde», alors qu’on s’approche de l’échéance.

Plus précisément, 42 pays sur les 54 pays du continent africain n’atteindront pas cet objectif vaccinal. Neuf pays, parmi lesquels le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie, ont déjà atteint l’objectif fixé. Les Comores, la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe s’approchent du but.

L’OMS ne cesse de souligner que seuls 2% des doses administrées dans le monde l’ont été en Afrique. A peine 3% des Africains sont entièrement vaccinés, alors que ce pourcentage s’élève à 52 % aux Etats-Unis et 57% dans l’Union européenne.

«Cette inégalité est profondément troublante. Pourtant, l’augmentation récente des expéditions de vaccins et des engagements montre qu’une distribution mondiale plus équitable et plus juste des vaccins semble possible», a déclaré Moeti qui encourage par ailleurs, les pays africains à vacciner leurs populations à mesure que de nouvelles doses arrivent.

La directrice régionale de l’OMS a également appelé à une vigilance soutenue. « La pandémie fait toujours rage en Afrique et nous ne devons pas baisser la garde. Chaque heure, 26 Africains meurent du nouveau coronavirus », a-t-elle alerté.