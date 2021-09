Covid-19 : L’Afrique dépasse la barre de 200.000 morts depuis le début de la pandémie

Un comptage de l’AFP a fait état, mardi 07 septembre, de 200.254 décès consécutifs à la Covid-19 enregistrés depuis le début de la pandémie en Afrique, qui est toutefois resté relativement épargné par rapport aux autres continents du monde.

La dernière vague du coronavirus qu’a connue l’Afrique, a été particulièrement meurtrière, avec 27.000 décès en juillet et 26.000 en août. Grâce à la baisse significative des contaminations dans les pays les plus endeuillés (Afrique du Sud et Tunisie), le continent a enregistré un recul des décès avec 617 nouveaux décès par jour actuellement, contre environ 990 fin juillet.

Pour établir ces différentes statistiques, l’AFP s’est basée sur les bilans officiels livrés par les Etats. Mais cette agence de presse reste persuadée que les bilans communiqués par les autorités sanitaires de chaque pays sont sous-estimés et ne reflètent pas la réalité, en raison, entre autres, des moyens de dépistage jugés faibles.

L’OMS et l’Union africaine continuent à dénoncer les inégalités en matière d’accès aux vaccins et à lutter pour une vaccination massive des Africains dont moins de 3% sont jusqu’ici, entièrement immunisée, soit une moyenne de 8 doses administrées pour 100 habitants.

Dans un communiqué diffusé la semaine passée, le Bureau de l’OMS-Afrique a indiqué que seuls neuf pays africains, dont l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, ont déjà atteint l’objectif mondial de vaccination, celui de vacciner 10% de la population d’ici le 30 septembre prochain.